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Galatasaray'da 5 hücum silahı müthiş istatistikleri ile ön planda!

Galatasaray’ın hücum hattındaki 5 yıldızı müthiş performansıyla ön plana çıktı. Osimhen 9 gol 3 asist, Mertens 4 gol 6 asist, Yunus Akgün 5 gol, 6 asist, Barış Alper 8 gol 1 asist, Batshuayi ise 5 gol 2 asistle büyük alkış topladı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Galatasaray’da 5 hücum silahı müthiş istatistikleri ile ön planda!

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    Ligde 16 maçta attığı 47 golle tarihin en görkemli performanslarından birisini sergileyen Galatasaray'da 5 hücum silahı müthiş istatistikleri ile öne çıktı.

    Takımın en önemli yıldızı olan Victor Osimhen 9 gol ve 3 asistle tam 12 gole direkt katkı yaptı ve en skorer isim olmayı başardı. Birçok futbol otoritesine göre ligde ilk devrenin en değerli futbolcusu olan Yunus Akgün 5 gol ve 6 asistle alkış alırken, bir diğer yerli yıldız Barış Alper Yılmaz da 8 golle kariyer rekorunu kırdı.

    Milli futbolcu ayrıca 1 de asist yaptı. 37'lik delikanlı Dries Mertens hem takımını bir orkestra şefi gibi yönetti hem de 4 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi de 5 gol atıp 2 asist yaparak klasını gösterdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ise 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

    ŞU AN ASLAN'DAN MUTLUSU YOK
    Zorlu Kayserispor deplasmanından 3 puanı 5 golle çıkaran Galatasaray devre arasında belki de en mutlu giren takım oldu. Sarı-Kırmızılılar zirvede 8 puanlık farkın keyfini yaşıyor.

    CİMBOM AĞIR FAVORİ
    Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 16 maç sonunda 44 puanla lider durumda bulunan Galatasaray 1.09 oranla ağır favori oldu. 36 puanda kalan lig ikincisi Fenerbahçe'nin 2.50 olan oranı bu hafta 3.35'e çıktı. Ligde zirvenin hayli uzağında kalan Beşiktaş'ın oranı ise 90'a dayandı.

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