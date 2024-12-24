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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'dan iddialı açıklamalar: Ben bu seçimi kazanırım

Serdal Adalı,” Mayıs’a kadar olan ödemelerin tamamını planladık” dedi. Sergen Yalçın ile de görüştüklerini belirten Adalı, “Ben bu seçimi kazanırım” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı’dan iddialı açıklamalar: Ben bu seçimi kazanırım

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    Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. Adalı, "Ödemelerimizi planladık. Mayısa kadar olan ödemelerin tamamı planlanıp ödenecek halde. Onları yapacağız. 3.5 senede Beşiktaş'ın kasasına girecek 1 lira yok. Bunu herkes bilsin. Bankalar Birliği'nden değil. Stadyumdan, sponsorluklardan gelecek paraların hepsi kırdırılmış. Mevcut borcu öderken, tekrar sponsorluklar yaratacağız. Gayrimenkul projemiz var" dedi.

    Adalı, Sergen Yalçın ile ilgili de, "20-25 senedir tanışırız. Telefonda görüşüyoruz. Yaz transfer döneminde yapılacak transferlerin hangi bölgelere yapılacağı, bunların büyük çoğunluğu yurt dışında oynayan 18 ila 23 yaş arasındaki Türk futbolcular olacak" ifadelerini kullandı.

    BERABER GELECEKLER
    Adalı, Almanya'dan gelecek scout şefi ile ilgili de "Bugün gelmesini erteleyebiliriz belki. Dün akşam telefon görüşmesi yaptık. Beraberinde başka bir 'bizle çalışabilir' diye düşündüğümüz bir insan var. Onla konuşacak. Gelirse beraber gelecekler" diye konuştu. Adalı son olarak, "Ben bu seçimi kazanırım. Kendime güveniyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

    SEÇİMİMİN NABZI A SPOR'DA ATACAK
    Beşiktaş'ta iki başkan adayı Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçime sayılı günler kala A Spor ekranlarına konuk olacak. Serdal Adalı bugün, Hüseyin Yücel ise cuma günü saat 20.00'de canlı yayında vaatlerini açıklayacak.

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