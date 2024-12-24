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Amorim’in gözü Victor Osimhen'de!

İngiliz basını Portekizli hocanın devre arası hedeflerinden birisinin Victor Osimhen olduğunu yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Amorim’in gözü Victor Osimhen’de!

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    Galatasaray yönetiminin bonservisini almak için büyük uğraş verdiği Victor Osimhen'le ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basınına göre takımda önemli bir değişime gitmek isteyen Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim ara transferde 3 hedef belirledi.

    Bu isimlerin Victor Osimhen, Ronald Araujo ve Tyler Dibling olduğu öne sürüldü. Ancak Ada'da farklı kaynaklara göre İngiliz kulübü ocak ayında transfere büyük bir bütçe ayırmayacak. Bu durumda söz konusu isimlerin alınması çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

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