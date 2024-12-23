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Şenol Güneş uzattığı eli geri çeviren Volkan Demirel'e tepki gösterdi: İt de olsa hoş geldin derim

Şenol Güneş, Volkan Demirel’in kendisinin uzattığı eli sıkmamasına, “İt de olsa ‘hoş geldin’ derim” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Aralık 2024
Şenol Güneş uzattığı eli geri çeviren Volkan Demirel’e tepki gösterdi: İt de olsa hoş geldin derim

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    Şenol Güneş maçtan sonra uzattığı eli geri çeviren Volkan Demirel'e büyük tepki gösterdi.

    Tecrübeli hoca, "İt de gelse ben hoş geldin derim. Sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yere!Bu planlanmış bir şeydi, kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden duygu sömürüsü yaparak kendisine menfaat sağlayana saygı duymam"dedi. Maçla ilgili olarak da konuşan Güneş, " 18 içersinde ağır kaldık. Ancak maçı kazanmak artı değer. Umarım bu galibiyet çıkış yapmak için bir başlangıç olur" ifadesini kullandı.

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    Demirel maçtan önce Güneş'in uzattığı eli sıkmadı. Maç sonu ise, "Şenol hoca bana 'terbiyesiz' dedi. Ama asıl terbiyesiz o" diye konuştu.

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