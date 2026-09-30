Ödenecek tutarlar ise fon varlıklarının tasfiyesi ve ortaya çıkacak tasfiye oranına göre belirlenecek.

Ödemelerin en düşük alacaklılardan başlanarak aşamalı şekilde yapılması planlanırken, ilk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunan yatırımcıların ödenmesi üzerinde duruluyor.

Fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen 131 fonda bulunan yüz binlerce yatırımcının parasının nasıl ödeneceğine ilişkin formül gündeme geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCI HAKLARI TALİMATI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

ÖDEME PLANI NASIL İŞLEYECEK? KİM, NE ZAMAN PARASINI ALACAK?



Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiyeye alındı. MKK kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı.

Henüz net bir tarih açıklanmasa da planın aşamaları şu şekilde şekillendi:

1. İlk Etap Ödemeler en düşük alacaklılardan başlayacak. İlk aşamada alacağı 250 bin liranın altında olan küçük yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesi planlanıyor. 2. Kademeli Genişleme Süreç sırasıyla 500 bin ve 1 milyon liraya kadar alacağı olan yatırımcılarla devam edecek. 3. Orta ve Büyük Ölçekli Alıcılar Sonraki aşamalarda ise orta ve büyük ölçekli yatırımcılar ile kurumsal alıcılara geçilecek.

Ancak ödenecek tutar, yatırımcının fondaki mevcut payının tamamıyla aynı olmayabilecek. Nihai rakam, fon varlıklarının satılması, borçların hesaplanması ve tasfiye sonunda ortaya çıkacak orana göre belirlenecek.