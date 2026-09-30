Fon soruşturmasında 455 bin yatırımcı için ödeme planı! 250 bin TL detayı ortaya çıktı
Fon krizinde yüz binlerce yatırımcının beklediği ödeme planında yeni formül gündemde. 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren 131 fonun tasfiyesinde, ödemelerin en düşük alacaklılardan başlanarak kademeli yapılması planlanıyor. İlk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunan küçük yatırımcıların ödenmesi, ardından 500 bin ve 1 milyon lira seviyelerine geçilmesi değerlendiriliyor. Yatırımcıların eline geçecek nihai tutar ise fon varlıklarının tasfiyesi ve ortaya çıkacak orana göre belirlenecek.
Fon soruşturması kapsamında tasfiye edilen 131 fonda bulunan yüz binlerce yatırımcının parasının nasıl ödeneceğine ilişkin formül gündeme geldi.
İLK ÖDEMELER KÜÇÜK YATIRIMCIYA
Ödemelerin en düşük alacaklılardan başlanarak aşamalı şekilde yapılması planlanırken, ilk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunan yatırımcıların ödenmesi üzerinde duruluyor.
Ödenecek tutarlar ise fon varlıklarının tasfiyesi ve ortaya çıkacak tasfiye oranına göre belirlenecek.Yatırımcılara kademeli ödeme yöntemi
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YATIRIMCI HAKLARI TALİMATI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi.
Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcıların haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Erdoğan, ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı.
ÖDEME PLANI NASIL İŞLEYECEK? KİM, NE ZAMAN PARASINI ALACAK?
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararları kapsamında 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fon tasfiyeye alındı. MKK kayıtlarına göre söz konusu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455 bin 758 olarak açıklandı.
Henüz net bir tarih açıklanmasa da planın aşamaları şu şekilde şekillendi:
Ancak ödenecek tutar, yatırımcının fondaki mevcut payının tamamıyla aynı olmayabilecek. Nihai rakam, fon varlıklarının satılması, borçların hesaplanması ve tasfiye sonunda ortaya çıkacak orana göre belirlenecek.
TASFİYE ORANI VE ÖDEME HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?
SPK'nın açıklamasına göre 17 Eylül'de TEFAS'a iletilen ve platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerine, tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Tasfiye oranı ise fon varlıklarının satılması ve borçların hesaplanmasının ardından ortaya çıkacak.
Örneğin fonda 3 milyon lira değerinde payı bulunan bir yatırımcının satış emri gerçekleşmediyse, alacağı tasfiye sonucunda belirlenecek. Fon varlıklarının tamamı karşılık bulursa yatırımcı 3 milyon lirasının tamamını alabilecek.
Ekonomist Dinçer Kurt konu ile ilgili açıklamasında, "16 Eylül 13.30'dan önce satış yapan yatırımcılar burada öncelikli alacaklı konumunda. Bu yüzden fon borçlarını ödemek için bu yatırımcılara, parası bloke olan yatırımcılara ödeme yapacak. İptal edilmiş her emir, her koşulda tasfiye havuzunun içinde olacaktır."