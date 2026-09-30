Abbas, 25 yıllık profesyonel kültür-sanat yöneticiliği geçmişi bulunduğunu, ihale mevzuatına hakim olmadığını ve Kültür AŞ bünyesindeki usulsüzlüklerin perde arkasını sonradan öğrendiğini iddia ederek, kurumdaki fiili yönetim yapısını ve yaşanan süreçleri detaylandırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek ev hapsi kararıyla tahliye edilen İmamoğlu'nun koltuğa oturttuğu Kültür AŞ eski Genel Müdürü Murat Abbas, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının huzurunda kirli çarkı tek tek itiraf etti.

Murat Abbas ve İmamoğlu (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

BASKINDAN 10 GÜN ÖNCE 'SUS PAYI' VE 'AĞIZ BİRLİĞİ' TOPLANTISI!

Murat Abbas'ın duruşma tutanaklarına yansıyan en kritik beyanlarından biri, 19 Mart 2025 tarihindeki operasyon öncesinde gerçekleşen hazırlık süreci oldu. Yurt dışındayken grup yöneticisi Banu Saraçlar tarafından "Burada hareketlilik var, Kültür AŞ ofisinde toplanıyoruz" denilerek apar topar İstanbul'a çağrıldığını aktaran Abbas, 9 Mart günü kapalı kapılar arkasında yaşanan tezgahı şöyle aktardı:

"Kültür A.Ş. binasında avukat eşliğinde toplandık. Olası bir operasyonda herkesin ağız birliği yapması dayatıldı. 'Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı olarak biliyoruz; başka hiçbir şeyden haberimiz yok diyeceksiniz' dediler. Akşamki ikinci toplantıda ise kime hangi avukatın atanacağı belirlendi. Emniyette ve savcılıkta yanıma bu toplantıda belirlenen avukat girdi!"