İBB’de ‘yetki gaspı’ ve ‘gizli toplantı’ itirafı: Kültür AŞ eski Genel Müdürü Murat Abbas ‘Eko’sistemi anlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanıp etkin pişmanlıkla tahliye edilen Kültür A.Ş. eski Genel Müdürü Murat Abbas, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının huzurunda kirli çarkı tek tek itiraf etti. Operasyondan 10 gün önce yapılan gizli "ağız birliği" toplantısını, ihalelerin Murat Ongun’un talimatıyla önceden ayarlandığını ve Dijital Deneyim Müzesi’ndeki 38 milyon liralık hortumu belgeleriyle ifşa eden Abbas; yüklenici firmadan seçim desteği ve yemek parası adı altında milyonlarca liralık nakit çıkışı yapıldığını ve Sayıştay denetiminin örtbas edilmeye çalışıldığını ayrıntılarıyla anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek ev hapsi kararıyla tahliye edilen İmamoğlu'nun koltuğa oturttuğu Kültür AŞ eski Genel Müdürü Murat Abbas, mahkeme heyeti ve duruşma savcısının huzurunda kirli çarkı tek tek itiraf etti.
Abbas, 25 yıllık profesyonel kültür-sanat yöneticiliği geçmişi bulunduğunu, ihale mevzuatına hakim olmadığını ve Kültür AŞ bünyesindeki usulsüzlüklerin perde arkasını sonradan öğrendiğini iddia ederek, kurumdaki fiili yönetim yapısını ve yaşanan süreçleri detaylandırdı.
BASKINDAN 10 GÜN ÖNCE 'SUS PAYI' VE 'AĞIZ BİRLİĞİ' TOPLANTISI!
Murat Abbas'ın duruşma tutanaklarına yansıyan en kritik beyanlarından biri, 19 Mart 2025 tarihindeki operasyon öncesinde gerçekleşen hazırlık süreci oldu. Yurt dışındayken grup yöneticisi Banu Saraçlar tarafından "Burada hareketlilik var, Kültür AŞ ofisinde toplanıyoruz" denilerek apar topar İstanbul'a çağrıldığını aktaran Abbas, 9 Mart günü kapalı kapılar arkasında yaşanan tezgahı şöyle aktardı:
"Kültür A.Ş. binasında avukat eşliğinde toplandık. Olası bir operasyonda herkesin ağız birliği yapması dayatıldı. 'Murat Ongun ve Ertan Yıldız'ı başkan danışmanı, Fatih Keleş'i ise İBB Spor Başkanı olarak biliyoruz; başka hiçbir şeyden haberimiz yok diyeceksiniz' dediler. Akşamki ikinci toplantıda ise kime hangi avukatın atanacağı belirlendi. Emniyette ve savcılıkta yanıma bu toplantıda belirlenen avukat girdi!"
KAĞIT ÜZERİNDE MÜDÜR, SAHADA MURAT ONGUN!
Kültür A.Ş.'nin başında genel müdür olarak oturmasına rağmen hiçbir yetkisinin olmadığını, ihaleleri ve paraları Murat Ongun'un perde arkasından yönettiğini söyleyen Abbas çarkın işleyişini ifşa etti:
Çadır ekibi Sütlüce'den yönetildi: Şirket şemasında Genel Müdürlüğe bağlı görünen Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç'ın, aslında Sütlüce'deki İletişim Koordinatörlüğü'nde Murat Ongun'un emrinde çalıştığını, 4,5 yıl boyunca kurumun tek bir müdürler toplantısına bile adım atmadığını söyledi.
Kazanan firmalar önceden ayarlandı: 9 Mart toplantısının ardından yardımcısı Doğan Hamit Doğruer ile konuştuğunu belirten Abbas, "İhaleleri, işe alımları bizzat Murat Ongun talimatıyla Kaan Sürmegöz ve Doğan Hamit Doğruer'in organize ettiğini, kimin kazanıp kimin paravan (yan) teklif vereceğinin önceden ayarlandığını bizzat bana itiraf etti. Usulsüz ecrimisil tahsilleri ve açıktan istenen paralar için imzalanan muvazaalı sözleşmeler dahil yasa dışı tüm işleri kendisi anlattı" dedi.
İstifa mektubu sonrası 'Kalamış' zirvesi: Göreve başladıktan sonra reklam işlerindeki baskılardan rahatsız olduğunu söyleyen Abbas, ilk aylarda Yiğit Oğuz Duman, Ertan Yıldız ve Murat Ongun'a istifa e-postası gönderdiğini; Kalamış'ta bir otelde yapılan toplantı sonrası reklam işlerinin Medya A.Ş.'ye ve alt birimlere devredilmesi üzerine görevde kaldığını aktardı.
DİJİTAL DENEYİM MÜZESİ'NDE 38 MİLYONLUK VURGUN!
Abbas, yerel seçim malzemesi yapılmak üzere apar topar açılan Dijital Deneyim Müzesi'nde patlak veren yolsuzluğu da belgeleriyle ifşa etti:
38 milyonluk hortum: Sayıştay denetçisinin şişirilmiş fiyatları yakalaması üzerine kurum içinde hesap yaptıran Abbas, 38 milyon liralık dev bir açık tespit etti. Konuyu Murat Ongun'a ilettiğinde aldığı cevabı aktaran Abbas: "Murat Ongun bana 'Biz bunu alt taşeronlarla çözeriz, iade yaptırırız' dedi ama açığın üstü kapatılamadı, para falan dönmedi." dedi.
Fiyatlar şişirilip bütçeye gizlendi: Yüklenici TUCE firması üzerinden yapılan harcamaların mal satın alımı birim fiyatları fahiş şekilde şişirilerek bütçeye yedirildiğini aktaran Abbas; harcandığı iddia edilen 22 milyon TL işçilik, 7 milyon TL havalandırma-çatı, 8 milyon TL İletişim Koordinatörlüğü cam kaplaması ve Kahraman Yeşilyurt isimli kişiye ödenen 6 milyon TL gibi devasa rakamların mal alım birim fiyatları şişirilerek gayriresmi şekilde bütçeye yedirildiğini itiraf etti.
'SEÇİM' VE 'YEMEK' PARASI ADI ALTINDA MİLYONLAR ÇARÇUR!
Murat Abbas, savcılıkta verdiği etkin pişmanlık beyanını duruşmada yineleyerek, yüklenici firma Tuce üzerinden nakit çıkışları yapıldığını söyledi. İtirafçı genel müdürün mahkeme tutanaklarına geçen sözleri, belediye kasasının ve ihaleyi alan yüklenicilerin nasıl bir rant kapısına dönüştüğünü ortaya çıkardı.
Müze yapan firmadan 10 milyon TL: Dijital Deneyim Müzesi yapım sürecinde Murat Ongun ve Ertan Yıldız tarafından firmadan 10 milyon TL seçim desteği talep edilip alındığının kendisine bildirildiğini ifade etti.
Zeytinburnu adayına 2 milyon, çalışanlara 'yemek' 1,25 milyon: Ertan Yıldız tarafından Zeytinburnu CHP Belediye Başkan adayını desteklemek amacıyla 2 milyon TL, ayrıca saha çalışanlarının yemek desteği adı altında 1 milyon 250 bin TL paranın firmadan temin edildiğinin kendisine iletildiğini, ancak paranın teslimat zincirinde şahsen yer almadığını kaydetti.
SAYIŞTAY DENETİMİNE 'AYAR' ÇEKME OPERASYONU PATLADI!
Müzedeki yolsuzluk Sayıştay'ın radarına girince telaşa kapılan ekibin denetçiyi bağlamaya çalıştığını anlatan Abbas, şu detayları verdi:
"Firma ortağı Cem Çelik 'Top bende, bu işi hallederim' dedi ama işi batırdı; Sayıştay bilirkişi heyeti yolladı. Bunun üzerine Murat Ongun'a gittim. Ongun bana 'Muhittin Palazoğlu diye bir tanıdığımız var, sana yardımcı olur' diyerek ofisime gönderdi. Palazoğlu geldi, 'Ben hallederim' dedi. Bir hafta sonra aradığımda 'Konu çözüldü' dese de hiçbir şey çözülmedi, açık ortada kaldı!"
İŞTİRAKLERE REKLAM TALİMATI, TAŞERONLARDAN 'RAMAZAN KARTI'!
Duruşma savcısının çapraz sorgusunda çarkın diğer dişlilerini de döken Murat Abbas;
2024 yerel seçimleri öncesinde (Ocak-Şubat 2024) Ertan Yıldız başkanlığında tüm iştirak genel müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapıldığını; mali durumuna göre her şirkete 5 ila 10 milyon TL arasında tanıtım bütçesi ayırma talimatı verildiğini söyledi.
Dini bayramlar öncesinde bağlı bulunulan grup başkanlıklarının (Ziya Gökmen Togay ve Banu Saraçlar dönemi) iştiraklere kota/hedef koyduğunu, Kültür AŞ yöneticilerinin de bu doğrultuda alt yüklenicilerden Ramazan/market yardım kartı toplayarak grup başkanlarına ilettiğini beyan etti.
"18 AYDIR EV HAPSİNDEYİM, BERAATİMİ İSTİYORUM"
Savunmasının sonunda hakkındaki 21 ayrı eylem suçlamasını reddeden, komisyonlarda yer almadığını ve önüne gelen evraklara idari işleyiş gereği imza attığını ileri süren Abbas; "18 aydır ev hapsindeyim. 28 yıldır Beşiktaş'ta kirada oturuyorum, hiçbir taşınmazım yok. Geçimimi sağlayabilmek için çalışmak zorundayım" diyerek beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.
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