Soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla savcılığa başvuran eski Süper Lig yardımcı hakemi ve emniyet mensubu Ali Tuna'nın ifadesinde yer alan yeni isimler ve iddialar dosyaya girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik yürütülen ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada adli süreç derinleşiyor.

İfadesinde otel kaydı araştırması iddiasını da yineleyen Tuna, dönemin MHK üyesi Yunus Yıldırım'ın kendisinden kız arkadaşının otel konaklama bilgilerini istediğini, bu talebi reddetmesi üzerine kendisine görev verilmediğini savundu. Tuna; FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile Süper Lig hakemleri Tugay Kaan Numanoğlu ve Burak Şeker'in de benzer süreçlerden geçtiğini öne sürerek tanık olarak dinlenmelerini talep etti.

Tuna ayrıca; bazı kulüp başkanlarının maç öncesinde hakem talepleri doğrultusunda MHK Başkanı ile iletişime geçtiğini, bu görüşmelerin internet tabanlı aramalar üzerinden yapıldığını iddia etti.

Soruşturma dosyasında öne çıkan yeni detaylara göre Ali Tuna, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar'ın kendisine ilettiği bilgileri savcılıkla paylaştı. Tuna ifadesinde, eski hakem ve futbol yorumcuları Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nun MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemler konusunda yönlendirmede bulunduklarını öne sürdü.

Ali Tuna. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

NE OLMUŞTU?

Soruşturmanın geçmiş sürecinde Ali Tuna, mazeret dönüşü girdiği kural sınavı sonrasında kendisine başarısız olduğunun bildirildiğini, sınav kağıdının gösterilmediğini ve kendisine ait olmayan fotokopi bir belgenin iletildiğini iddia ederek resmi belgede tahrifat yapıldığını öne sürmüştü.

Bu iddiaların üzerine soruşturma dosyasına giren 4 Haziran 2026 tarihli bilirkişi raporu ile süreçte yeni bir safhaya geçildi.

Soruşturma dosyasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu "müşteki", Ali Tuna ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Laboratuvarda büyüteç, stereo mikroskop ve UV ışık altında yapılan incelemelerde; "Uzun Süreli Mazeret Dönüşü Yazılı Sınavı" belgesi mercek altına alındı.

Ali Tuna'nın huzurda alınan el yazısı ve imza örnekleri sınav kağıdıyla karşılaştırıldı. Raporda, sınav belgesindeki yazılar ile Tuna'nın örnekleri arasında "grafolojik ilişki saptanmadığı" yani sınav kağıdındaki yazıların Ali Tuna'ya ait olmadığı belgelendi.