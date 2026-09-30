CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (Foto: İHA)

CHP'DE 5 BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ



CHP'li 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez.

Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına 'genel başkanım' diyemez. Bu sürdürülebilir değildir. Ancak bu hafta gelmiş olduğumuz noktada artık bazı belediye başkanlarımızla ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık. Aldığımız karar 5 tane belediye başkanımızla ilgilidir. Bu 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz.

Bu belediye başkanlarımızın 3 tanesi İstanbul'da. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ. 2 tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Bu ne ilktir ne de sondur. Biz izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz."