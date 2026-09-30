CHP'de Yeniciler kapı dışarı! Kadıköy ve Sarıyer'in de aralarında olduğu 5 belediye başkanı ihraç edildi
CHP MYK'dan 5 belediye başkanı hakkında kritik karar çıktı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.
CHP MYK'sı Sancaktepe, Kadıköy, Sarıyer, Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını partiden ihraç etti.
CHP'den ihraç edilen belediye başkanları şunlar:
- Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu
- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı
- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan
- Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik
HEPSİ YENİCİ
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, hafta sonu Bolu'da gerçekleştirilen kampta parti meselelerinin yanı sıra ülke gündemini de konuştuklarını ifade etti.
Sarı, yeni yasama yılının başlayacağını belirterek, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gazi Meclisimiz yarından itibaren açılıyor. Yarından itibaren yapılan törenlere genel başkanımızın hem genel kurul çalışmasına, genel kuruldaki törene, konuşmalara hem de akşam yapılacak resepsiyona katılacağını buradan duyurmak isteriz" ifadelerini kullandı.
CHP'DE 5 BELEDİYE BAŞKANI KESİN İHRAÇ TALEBİYLE TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
CHP'li 5 belediye başkanının kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildiren Sarı, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez.
Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına 'genel başkanım' diyemez. Bu sürdürülebilir değildir. Ancak bu hafta gelmiş olduğumuz noktada artık bazı belediye başkanlarımızla ilgili bazı kararlar almak zorunda kaldık. Aldığımız karar 5 tane belediye başkanımızla ilgilidir. Bu 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz.
Bu belediye başkanlarımızın 3 tanesi İstanbul'da. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ. 2 tane de Antalya'da bulunan belediye başkanımız için aynı süreci işletiyoruz. Bunlardan biri Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik. Bu ne ilktir ne de sondur. Biz izlemeye, takip etmeye devam ediyoruz."
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