Jose Mourinho: Tatil dönüşü antrenmandayım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho safra kesesini aldırmak için önceki gün ülkesi Portekiz'e gitmişti.

İYİLEŞECEĞİM

Portekiz basınından Abola da deneyimli çalıştırıcının operasyonu bilerek bu döneme getirdiğini ve 1 hafta içinde iyileşeceğini duyurdu. Portekizli hoca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ameliyatımla ilgili haberlerin abartıldığını söyleyebilirim. Bu sadece hızlı ve küçük bir işlem. Tatil dönüşü her zaman olduğu gibi ilk gün antrenmanda olacağım. 25 yıldır hiçbir antrenmanı kaçırmadım" ifadelerini kullandı.