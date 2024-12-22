Mourinho yolun sonunda! Kötü sonuçlar artık bardağı taşıdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı. Sarı-Lacivertliler, 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü. Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde. Sarı-Lacivertli Yönetimin, Eyüpspor maçından sonra olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda Portekizli teknik direktörün performansının masaya yatırıldığı öğrenildi. Yönetimin büyük çoğunluğunun Mourinho'nun oynattığı futbol ve sonuçlardan memnun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılmak isteniyor. İlk kez bu düşünce sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Ancak yönetimin elini kolunu bağlayan bir gerçek de Mourinho'nun alacağı tazminat... 2 yıl için 21 milyon Euro maaşa anlaşan Portekizli teknik adam, olası bir ayrılık durumunda ise 20 milyon Euro tazminat kazanacak. Yönetim bu sebepten dolayı acele etmek istemiyor. Hastalığı için yurt dışına çıkmaya hazırlanan Mourinho ile İstanbul'a gelişinden sonra görüşme gerçekleştirilecek.

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