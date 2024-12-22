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Ameliyat olmaya gitti! Jose Mourinho İstanbul'dan ayrıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Portekizli teknik direktörün sağlık sorunu ile ilgili bilgi verilmedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Ameliyat olmaya gitti! Jose Mourinho İstanbul’dan ayrıldı

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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşadığı bir sağlık sorunu sebebiyle yurtdışında ameliyat olmak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Portekizli teknik direktörün sağlık sorunu ile ilgili bilgi verilmedi. Diğer taraftan Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, futbolcularına 1 hafta izin verdiğini açıkladı. Yabancı futbolcuların bir kısmı maçın ardından ülkelerine gitti. Kademeli olarak bazı isimler ülkelerine dönecek. Fenerbahçe iznin ardından Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayacak. Süper Lig'e 2 hafta ara verilecek. Karşılaşmalar, 3 Ocak'ta yeniden başlayacak.

    5 BAVULLA AYRILDI!

    Fenerbahçe'de aldığı sonuçlar nedeniyle zor günler geçiren Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli teknik direktörün 5 bavul ile tesislerden ayrıldığı öne sürüldü. Bu iddia, sosyal medyada da çok tartışıldı. Fenerbahçe taraftarı, "Mourinho, bir daha dönmez" yorumları yaptı.

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