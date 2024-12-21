Mecnun Otyakmaz: "Turkuvaz medya ile gelirler 3 kat arttı"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde açıklamalarda bulundu. Otyakmaz,"Bizim amacımız futboldaki bu tutkuyu daha da yukarıya taşıyarak, ligimizi Avrupa'da söz sahibi olan liglerden biri haline getirmek. Türkiye Kupası, futbolumuzun marka değerine katkıda bulunan en büyük organizasyonlardan biri. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi İsviçre sistemini kuraya adapte ettik. Kupanın değerini ve heyecanını artıran bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum. Mücadele eden takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. Otyakmaz, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya ile ilgili de, "Turkuvaz Medya Grubu, Ziraat Türkiye Kupası gelirlerinde yaklaşık 3 katlık bir artırım sağladı. Makule yavaş yavaş yaklaştığını düşünüyorum. İnşallah bundan sonra gelirleri daha artırıcı formüllerle takımlarımıza para kazandıracak sistemi entegre ederiz" dedi.

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