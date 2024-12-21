Juve’nin isteği 80 milyon euro

İtalya Serie A ekibi Juventus'un 10 numaralı formayı emanet ettiği milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın takımdan ayrılabileceği yönünde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberie göre; Juventus, devre arasında Newcastle United'da forma giyen İtalyan milli futbolcu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak istiyor. Juventus'un devre arasında transfer yapabilmek için nakit paraya ihtiyacı var. İngiliz kulüplerinin radarında olan Kenan Yıldız'dan beklentisi ise en az 80 milyon Euro. Juventus yönetimi, bu rakamı getiren kulüple masaya oturmaya hazır. Kenan Yıldız, Juventus formasını bu sezon 23 maça çıktı ve 4 gol 5 asistlik skor katkısında bulundu. 19 yaşındaki genç futbolcunun İtalyan ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

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