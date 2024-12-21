İşte tartışılan pozisyonlar! Fenerbahçe Eyüpspor engeline takıldı

Fenerbahçe'nin 45+4'te bulduğu beraberlik golünün ardından İrfan Can Kahveci'nin Caner Erkin'in yüzüne müdahalesine Eyüpsporlu futbolcular yoğun itirazda bulundu ancak gol kararı verildi. Devrede de En Nesyri ve Vezo arasında çıkan gerilim diğer futbolcuların araya girmesiyle son buldu. 63'te Tadic'in ortasında top Melih'in eline çarptı ancak itirazlara rağmen oyun sürdü. 66'da Caner'in müdahalesiyle yerde kalan Osayi penaltı bekledi afakat Emre Kargın yine devam dedi. 67'de ise Eyüpspor'un Emre ile bulduğu gol öncesinde çıkan faul kararına yoğun itiraz edilse de karar değişmedi.

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