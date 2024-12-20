Adana Demirspor ve Hatay kupadan elendi

Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'a 2-0 kaybetti ve kupadan elendi. Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+5. dakikada Okan Derici kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başarırken Adana Demirspor kupaya 5. turda veda etmiş oldu. Günün ilk eşleşmesinde bir diğer Süper Lig ekibi Hatayspor da TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'a 1-0'lık sonuçla elendi. Diğer sonuçlar: Erzincanspor-Çorum: 4-6, Gençlerbirliği- Kasımpaşa: 0-1, Bucaspor- Göztepe: 0-4.

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