Anadolu efes, Kızılyıldız’ı şov yaparak dize getirdi

Anadolu Efes'e yan bakılmıyor... Euroleague'deki temsilcimiz konuk ettiği Kızılyıldız'ı 89-67 yenmeyi başardı. Rakibi önünde maça kötü bir başlangıç yapan Lacivert-Beyazlılar ilk periyodu 25-14, devreyi de 42-36 geride kapattı. Ancak 3. periyotta bambaşka bir kimliğe bürünen Anadolu Efes bu periyodu 59-57 maçı da 89-67 kazanarak çok önemli bir rakibini farklı bir skorla geçmeyi başardı.



MÜTHİŞ GALİBİYET

Tomislav Mijatovic'in çalıştırdığı Anadolu Efes güçlü rakibi Kızılyıldız'ı farklı geçerken adeta şov yaptı.