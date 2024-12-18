Ertuğrul Doğan: "Başımızı öne eğdirmediniz"

Trabzonspor, Galatasaray karşısında iyi bir performans ortaya koymasına rağmen son dakikada yediği golle mücadeleden 4-3 mağlup ayrılmıştı. Dönüş uçağında Bordo-Mavili kulübün takım kaptanlarından Edin Visca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın futbolculara gönderdiği mesajı takım arkadaşlarına okudu. Oyundan dolayı futbolculara teşekkür eden Doğan gönderdiği mesajda, "Sevgili kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim. Size inanıyorum, size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN