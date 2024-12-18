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Ertuğrul Doğan: "Başımızı öne eğdirmediniz"

Trabzonspor, bu sezon derbilerde kötü bir performans sergiliyor. Bu sezon Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Bordo- Mavililer, Fenerbahçe’ye 3-2, Galatasaray’a ise 4-3 kaybetti. Son 6 derbi maçından 5 yenilgi 1 beraberlik alan Fırtına en son Kasım 2023’te deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-2 yenmişti. Ertuğrul Doğan futbolculara, “Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim“ mesajı gönderdi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Aralık 2024
Ertuğrul Doğan: Başımızı öne eğdirmediniz

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    Trabzonspor, Galatasaray karşısında iyi bir performans ortaya koymasına rağmen son dakikada yediği golle mücadeleden 4-3 mağlup ayrılmıştı. Dönüş uçağında Bordo-Mavili kulübün takım kaptanlarından Edin Visca, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın futbolculara gönderdiği mesajı takım arkadaşlarına okudu. Oyundan dolayı futbolculara teşekkür eden Doğan gönderdiği mesajda, "Sevgili kardeşlerim. Hepinize teşekkür ediyorum. Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim. Size inanıyorum, size güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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