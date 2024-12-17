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Utanç gecesi! Beşiktaş lig sonuncusu, galibiyeti olmayan eski 1 puanlı A.Demir'e deplasmanda kaybetti

Adana Demirspor 32’de Yusuf Barasi ve 40’ta Aymbetov’un golleriyle 2-0’ı yakaladı. Beşiktaş 72’de Musrati ile umutlansa da ligin sonundaki Adana’dan puan alamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
Utanç gecesi! Beşiktaş lig sonuncusu, galibiyeti olmayan eski 1 puanlı A.Demir’e deplasmanda kaybetti

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    Beşiktaş ligin son sırasındaki Adana Demirspor'a 2-1 yenildi. 10. dakikada kaleciye karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşu Deniz'den döndü. 13'te Yusuf Sarı'nın frikiğini Mert çıkardı. Dönen topa Arda vurdu, Mert bu topu da çıkardı. 32'de penaltı noktasında topla buluşan Yusuf Barasi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 40'ta fark 2'ye çıktı.

    Yusuf Sarı'nın altıpasa çıkardığı topu Aymbetov ağlara yolladı. Beşikatş 72'de farkı 1'e indirdi. Kale sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi. 75'te Salih'in ceza sahası içinden çektiği şutu savunma çizgiden çıkardı. 76'da yay üzerinde Yusuf'u düşüren Tayyip Talha kırmızı kart gördü. 90+10'da Al Musrati'nin altıpastan yaptığı vuruşu Deniz çıkardı. Maç 2-1 sona erdi.

    ÖNCE BEN HESAP VERECEĞİM
    Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, "Öncelikle şahsım, camia, kulübüm adına son derece üzgünüz! Utanç verici tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlardan özür dileriz. Bu tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların 1 dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken yapılacak" dedi. Hüseyin Yücel, "Bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bu günlerde, bu halde olmasının sorumlularının hesap vermesi gerekiyor! En önce de ben hesap vereceğim, sorumluluktan kaçmadım, kaçmıyorum!" diye konuştu.

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