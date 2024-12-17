TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Fenerbahçe ve Kasımpaşa yönetimleriyle kupa toplantısı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa yönetimiyle toplantı yaptı. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, "Kasımpaşa'nın bildirimini aldıktan sonra tekrar görüştük. Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak adına bu yıl Türkiye Kupası'na katılacaklarını ilettiler" dedi.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ile ilgili de "Başkan Ali Koç, bu kararlarını yönetim kurulu ve genel kurulda yeniden değerlendireceklerini ve süre istediklerini iletti. Fenerbahçe'nin de olumlu bir kararla katılmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.