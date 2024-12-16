Kartal 3 puan peşinde

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor'u da yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Siyah-Beyazlı takımda maç öncesinde sakatlığı bulunan Paulista, Rashica ve Immobile'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Gedson da forma giymeyecek. Sakatlığını atlatan Uduokhai'nın ise forma giymesi bekleniyor.