Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Biz sahaya odaklandık. Oyuncularımızın cevabı saha içindeki performansı. Başkanımız, yönetimimiz, gerekli açıklamaları yapıyor. Bizi en iyi şekilde savunuyorlar ve Galatasaray'ın haklarını savunuyorlar. Biz onlara her şeyi bıraktık biz sadece saha içindeyiz! Her maç, her takım, her rakip zor. Ciddiye alıp, kendimizi dev aynasında görmeden yarışın içinde dinamik bir şekilde yer almamız lazım. Ne kadar puan farkı açılırsa açılsın aynı konsantreyle devam ettirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN