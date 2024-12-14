Osimhen müjdesi! Derbide oynama ihtimali var

Sivassporla oynanan Süper Lig maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö karşılaşmasında da bu nedenle forma giyemeyen Victor Osimhen ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor. Nijeryalı golcü Trabzonspor maçı öncesinde denenecek. Yıldız oyuncunun oynama ihtimali var. Ağrıları iyice azaldı. Sezon başında Napoli'den kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 13 maça çıktı. 75 milyon Euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

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