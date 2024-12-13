Bu rakamlara 21 milyon euro! Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao’ya mağlup

Fenerbahçe, Athletic Bilbao'ya evinde 2-0 kaybederken ortaya konan futbol Sarı-Lacivertliler'i çileden çıkardı. İspanyol ekibine karşı 4 şut çeken Fenerbahçe sadece 1 isabet sağladı. Sarı-Lacivertliler'de ilk yarı gol beklentisi 0.04, toplamda ise sadece 0.38'di. Fenerbahçe'de taraftarlar kötü futbol sonrası teknik direktör Jose Mourinho'ya öfke kustu. Sosyal medyadan yorum yapan taraftarlar, "2 yılda 21 milyon Euro kazanacak olan Mourinho geldiğinden beri imzasını atamadı. Ortada umut vad eden bir futbol yok. İsmail Kartal ile daha iyi sonuçlar alıp, daha iyi top oynuyorduk. Yazık ülkenin parasına!" yorumlarını yaptılar. Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Jose Mourinho, Avrupa Ligi kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşayamadan iç saha yenilgisi aldı (25 maç) Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 2005 yılının Şubat ayından bu yana bir İspanyol takımı karşısındaki ilk iç saha yenilgisini aldı.

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