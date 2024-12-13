PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Belalım benim! Kartal Norveç'te çakıldı

Kartal Norveç’te Gedson ile öne geçti. Ancak Zinckernagel ve Björtuft’un gollerine engel olamadı. Avrupa Ligi’nde arka arkaya 2. kez yenilen Beşiktaş umutlarını son 2 maça bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Belalım benim! Kartal Norveç’te çakıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KARTAL Avrupa'da yine kayıp... Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçında Norveç ekibi Bodo-Glimt'e 2-1 yenilerek bir üst ture çıkma yolunda darbe aldı. Maçın 4. dakikasında Rafa Silva'nın pasında Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 11'de Rafa Silva'nın ortasında Emirhan'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 21'de Zaynutdinov'un pasında Gedson yerden kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 37'de Zinckernagel sol ayağıyla yaptığı vuruşta skora denge getirdi: 1-1. 43'te Zinckernagel'in kullandığı kornerde Björtuft'un vuruşunda Bodo 2-1 öne geçti. 55'te Semih'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı. 59'da Gedson'un vuruşunda kaleci Haikin başarılıydı. 76'da Semih'in vuruşunda top auta gitti. 81'de Berg'in şutunda top üstten auta gitti. Bu dakikadan sonra iki ekibin çabası sonucu değiştirmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı.


ÖNCE SEVİNÇ SONRA HÜZÜN

Beşiktaş, Bodo Glimt maçında öne geçmesine rağmen savunmadaki basit hataları önleyemedi. Kartal böylece Avrupa Ligi'nde 4. mağlubiyetini aldı.

NORVEÇ'TE DONDUK KALDIK

Beşiktaş Bodo Glimt önünde mağlup olurken Norveç ekipleri karşısında 13. maçta 6. yenilgisini almış oldu. Kartal dondurucu soğuk altında oynanan maçtan evine eli boş döndü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
Dışişleri Bakanlığı’ndan Şam’a yeni atama! Burhan Köroğlu’na kritik görev
Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?
Norveç’te sonunu getiremedik! Beşiktaş Bodo/Glimt’e 2-1 yenildi
Spor yazarları Mölmö-Galatasaray maçını değerlendirdi! Ziyech dengeyi bozdu
İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye’nin diplomasi zaferi!
SON DAKİKA