Belalım benim! Kartal Norveç’te çakıldı

KARTAL Avrupa'da yine kayıp... Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçında Norveç ekibi Bodo-Glimt'e 2-1 yenilerek bir üst ture çıkma yolunda darbe aldı. Maçın 4. dakikasında Rafa Silva'nın pasında Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı. 11'de Rafa Silva'nın ortasında Emirhan'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 21'de Zaynutdinov'un pasında Gedson yerden kayarak yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. 37'de Zinckernagel sol ayağıyla yaptığı vuruşta skora denge getirdi: 1-1. 43'te Zinckernagel'in kullandığı kornerde Björtuft'un vuruşunda Bodo 2-1 öne geçti. 55'te Semih'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı. 59'da Gedson'un vuruşunda kaleci Haikin başarılıydı. 76'da Semih'in vuruşunda top auta gitti. 81'de Berg'in şutunda top üstten auta gitti. Bu dakikadan sonra iki ekibin çabası sonucu değiştirmedi ve Beşiktaş sahadan 2-1 yenik ayrıldı.



ÖNCE SEVİNÇ SONRA HÜZÜN

Beşiktaş, Bodo Glimt maçında öne geçmesine rağmen savunmadaki basit hataları önleyemedi. Kartal böylece Avrupa Ligi'nde 4. mağlubiyetini aldı.



NORVEÇ'TE DONDUK KALDIK

Beşiktaş Bodo Glimt önünde mağlup olurken Norveç ekipleri karşısında 13. maçta 6. yenilgisini almış oldu. Kartal dondurucu soğuk altında oynanan maçtan evine eli boş döndü.