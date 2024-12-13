Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao karşısında aldığı yenilgi İspanyol medyasında da yankı uyandırdı. Mundo Deportivo Gazetesi, "Yıllar önce Jose Mourinho olarak bilinen 'Special One'ın' Ernesto Valverde'nin takımına daha iyi uygulanacağı açıktı. Yüzyıllık felsefesi ve kendine has özelliklerinin ötesinde, Aslanların geçirdiği sezon övgüye değer. Fenerbahçe karşısında alınan 2-0'lık galibiyet, Kırmızı-Beyazlı ekibin bir süredir tadını çıkardığı pek çok başarıdan sadece bir tanesi" yorumunda bulundu.

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