Alperen Şengün’ün 26 sayısı Rockets’ı NBA Kupası yarı finaline taşıdı

NBA Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Jalen Green'in, 3,5 saniye kala 2 serbest atıştan bulduğu sayılarla Rockets, konuk ettiği Warriors'ı 1 sayı farkla yenerek NBA Kupası yarı finaline yükseldi. Rockets'ta Alperen Şengün; 26 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile oynarken maçın da en skorer oyuncusu oldu. Öte yandan milli basketbolcumuz; 20+sayı, 10+ribaund, 5+asist yapan oyuncular listesinde 7 reytingle, Nikola Jokic (14) ve Giannis Antetokounpo'nun (12) ardından 3. sırada yer alıyor. Warriors'ta Jonathan Kuminga; 20 sayı, Stephen Curry ise karşılaşmada 19 sayı kaydetti.

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