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Viking hamlesi! Galatasaray'ın sol orta sahası Norveç'ten

Sarı-Kırmızılılar, Sarpsborg’un sol kanadı Sondre Orjasaeter için girişimlere başladı. Aslan, genç yıldız için sezon ortası harekete geçecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Viking hamlesi! Galatasaray’ın sol orta sahası Norveç’ten

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Galatasaray devre arası transfer döneminde tecrübeli oyuncular dışında ileride yüksek bonservisle elinden çıkarabileceği genç yıldızlara da yönelecek. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki isimlerden biri ise Norveç Ligi ekiplerinden Sarpsborg forması giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sondre Orjasaeter... Özellikle bu sezon ortaya koyduğu başarılı forma performansla adından söz ettiren genç yetenek için Avrupa'nın önemli kulüpleri de pusuda bekliyor. Orjasaeter için girişimlere başlayan Galatasaray Yönetimi devre arasında transfer hamlesi yapacak.

2027 YILINDA SONA ERİYOR

Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Norveç kulübüyle temaslara başlaması bekleniyor. Bu sezon 32 karşılaşmada görev alan genç yıldız 6 gol atarken 7 de asist yaptı. Ocak ayında Sarpsborg'a transfer olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Sondre Orjasaeter ismine onay verdiği de gelen haberler arasında. Norveç U21 Takımı'nda 7 kez forma giyen genç yıldız, sergilediği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor.

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