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Mourinho bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olurken Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyerinde bir ilki yaşadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Mourinho bir ilki yaşadı!

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Fenerbahçe'nin sahasında aldığı 2-0'lık Athletic Bilbao yenilgisi teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerinde bir ilk oldu. Portekizli hoca UEFA Avrupa Ligi'nde kariyeri boyunca çıktığı 25. maçta ilk kez bir iç saha karşılaşmasından gol atmadan mağlup ayrıldı.

Sezonun en kötü rakamları

İspanyoL ekibi Athletic Bilbao önünde çok etkisiz bir futbol sergileyen Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminin en kötü istatistiklerine ulaştı. Sarı-Lacivertliler dün Portekizli teknik adamla beraber en az şut çektiği (4) ve en az isabetli şut (1) çektiği karşılaşmayı oynadı.

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