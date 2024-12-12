Mourinho bir ilki yaşadı!

Fenerbahçe'nin sahasında aldığı 2-0'lık Athletic Bilbao yenilgisi teknik direktör Jose Mourinho'nun kariyerinde bir ilk oldu. Portekizli hoca UEFA Avrupa Ligi'nde kariyeri boyunca çıktığı 25. maçta ilk kez bir iç saha karşılaşmasından gol atmadan mağlup ayrıldı.



Sezonun en kötü rakamları

İspanyoL ekibi Athletic Bilbao önünde çok etkisiz bir futbol sergileyen Fenerbahçe, Jose Mourinho döneminin en kötü istatistiklerine ulaştı. Sarı-Lacivertliler dün Portekizli teknik adamla beraber en az şut çektiği (4) ve en az isabetli şut (1) çektiği karşılaşmayı oynadı.