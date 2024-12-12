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Bedava puan alamayacaklar! Hakon Evjen!den Beşiktaş maçı açıklaması

Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Hakon Evjen Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, "Beşiktaş maçını terimizin son damlasına kadar savaşarak kazanmak istiyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
Bedava puan alamayacaklar! Hakon Evjen!den Beşiktaş maçı açıklaması

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Bodo Glimt'in orta saha oyuncusu Hakon Evjen Beşiktaş maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, "Beşiktaş maçını terimizin son damlasına kadar savaşarak kazanmak istiyoruz. Burada bize karşı oynamak hiç kolay değil, üzerlerinde o baskıyı hissedecekler. Onlar da buraya gelen her takım gibi zor anlar yaşayacak. Bizden bedava puan alamayacaklar" ifadelerini kullandı.

BODO'YA ŞANSI TUTMUYOR

Siyah-beyazlı ekip, Bodo Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek. Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, Sarı- Siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmıştı. İki takım geçen sezon da UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti. Bodo Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu. Sarı-Siyahlılar, Norveç'te 3-1, İstanbul'da da 2-1 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 250. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç ekibi Bodo Glimt'le karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 250. maçına çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 333 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 380 gol gördü.

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