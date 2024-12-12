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2034 Dünya Kupası Arabistan’da

2034 Dünya Kupası beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024
2034 Dünya Kupası Arabistan’da

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2034 Dünya Kupası beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan da tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 2030 Dünya Kupası'na da Fas; Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı ifade edildi. Turnuvanın açılış maçını da 1930 yılındaki turnuvada finalde karşılaşan Arjantin ile Uruguay arasında oynanması planlandığı iddia edildi. 1930 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Kupası'nı Uruguay kazanmıştı. Futbolun en prestijli kupası 2030'da 100. yılına girmiş olacak.

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