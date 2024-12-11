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Yapı varsa bize karşı var! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı sözler!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde çarpıcı sözler sarf etti. Başkan Doğan, “Bir yapı var, o da Trabzonspor’a karşı var. Kime sorsanız en çok hakemlerden zarar gören Trabzonspor’dur der” açıklamasını yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Yapı varsa bize karşı var! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan çarpıcı sözler!

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde çarpıcı sözler sarf etti. Bordo-Mavililer'in Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yatırımları ve borçları hakkında önemli bilgiler vererek "Biz Bankalar Birliği'nden çıkmasaydık, üzerine eklenen borçlarla birlikte artık bu ödenemez bir duruma gelecekti. Yıllık faiz 1.2 milyar TL olacaktı. Biz burada yönetim kurulu olarak bir karar aldık ve Bankalar Birliği'nden çıkan ilk kulüp olduk. Trabzonspor'un her yıl 40-50 milyon Euro açığı var. Bazı yatırım projelerimizi hazırladık. Bunları yavaş yavaş paylaşacağız" diye konuştu. Başkan Doğan, son dönemde çok dillendirilen 'Yapı' ile ilgili de önemli açıklamalara imza attı. Trabzonspor Başkanı Doğan, "Bir yapı var, o da Trabzonspor'a karşı var. Kime sorsanız en çok hakemlerden zarar gören Trabzonspor'dur der. Biz bu gerçeği her yerde söylüyoruz. Sistem varsa da daha çok rakiplerimizin yanında. Yapı'yı tanımlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

G.SARAY'DAN TEKLİF YOK

Galatasaray'dan Eren Elmalı için gelen bir transfer teklifi olmadığını aktaran Doğan, Kerem Demirbay'la takas iddialarına, "Galatasaray'dan bir teklif yok. Bizim de bahsettiğimiz oyuncuyla bir düşüncemiz yok. Eren için teklif gelmedi" açıklamasını yaptı.

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