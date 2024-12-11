TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Yepyeni bir düzen gelecek"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi'nde önemli açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, "Biriken sorunları çözmediğimiz takdirde futbolu hak ettiği yere getirmek mümkün değil. Kısır çekişmelerle yol alamayız" diye konuştu. Futbolun adaletli yönetilmesine inanarak bu göreve talip olduğunu ve kendisine duyulan güveni boşa çıkarmamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlik sisteminin yeniden yapılanacağını belirterek, "Bu projemizin iki ayağı var; ilk ayağında performans değerlendirmeleri ve hakem atamaları önümüzdeki günlerde atacağımız adımlarla, yapacağımız bildirimlerle daha detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yepyeni bir düzen tesis ediyoruz. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut" dedi.

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Hacıosmanoğlu'na Türk Futbolu'na Üstün Hizmet Ödülü'nü takdim etti.