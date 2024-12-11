Galatasaray damgası! Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde ödüller sahiplerini buldu

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Fotomaç Gazetesi Sezonun En İyileri" ödülleri de dağıtıldı. Turkuvaz Medya Onur Ödülü, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a takdim edilirken, Fotomaç Gazetesi Özel Ödülü ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na verildi. Montella, "Üstün Hizmet Ödülü"nü alırken, Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödül'nün sahibi Beşiktaş Spor Kulübü oldu. "Süper Lig'de Yılın En İyileri" ödüllerine ise Galatasaray damgasını vurdu. Sarı-Kırmızılılar "en iyi takım" başta olmak üzere,en iyi başkan, en iyi teknik direktör, en iyi sağ stoper, en iyi sol stoper, en iyi 10 numara, en iyi sağ kanat ve en iyi forvet ödüllerini de topladı.

CUMHURBAŞKANI'NIN DESTEĞİ BÜYÜK

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Türk sporunu bu kadar seven, Türk sporunun bu kadar içinde olan bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. 2026 Avrupa Şampiyonası'nı Başkan Erdoğan'ın destekleriyle aldık" dedi. Üstündağ, 1 yıl önce Ertuğrul Doğan'la yaptıkları görüşmede Trabzon'a bir voleybol takımı kurulması için söz aldıklarını da sözlerine ekledi.

Törene katılamayan Galatasaraylı futbolculara ödülünü A Spor yorumcusu Ahmet Akcan verdi.

A.Bilbao maçı nedeniyle törene gelemeyen Dusan Tadic ve Osayi video mesaj ile teşekkür etti.

A Spor yorumcusu Reha Kapsal yılın en iyi orta sahası seçilen Gedson Fernandes'e ödülünü verdi.

ÇIKIŞIMIZ SÜRECEK

Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen 'Turkuvaz Medya Spor Zirvesi' programına katılan Mert Günok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli kaleci, "Beşiktaş olarak bu sene çok iyi bir çıkış sergileyemedik. Fenerbahçe derbisiyle bu çıkışı göstermek istiyorduk. Önümüzde bu çıkışı sürdürebileceğimiz maçlar var. Seyircimizin desteğini hissediyoruz. Önümüze bakacağız." dedi.



MERTENS FIRTINASI!



Spor Zirvesi'nin en çok konuşulan isimlerinden birisi Dries Mertens ve ailesi oldu. "Yılın En İyi 10 Numarası" ödülünü alan Belçikalı yıldız törene eşi Katrin Kerkhofs ve minik oğlu Ciro ile katıldı. Özellikle Ciro herkesin ilgi odağı oldu.

TEKRAR OLGUNLAŞACAĞIZ



BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Mete Vardar, Spor Zirvesi'nde konuştu. Vardar, "Fenerbahçe derbisinde 3 puandan çok, camiamıza bir mutluluk gerekiyordu. O anlamda çok önemsiyorduk. Serdar Topraktepe hocamıza, futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş sahaya kendi karakterini koyduğu zaman yenemeyeceği takım yok" diye konuştu. Mete Vardar, "Türkiye liginde çok önemsenmesi gereken kadromuz olduğunu düşünüyorum. Eksiklerimiz ve yanlışlarımızı tabii ki var. Bunları gözlemliyoruz. Şimdi Avrupa maçımız var. Orada 9 puanı çıkarsak, 24'e girebiliyoruz. Ondan sonra da Adana Demirspor deplasmanımız ve Alanyaspor maçımız var. Bu 3 maçı da kazanırsak Beşiktaş tekrar olgunlaşacaktır" dedi.



