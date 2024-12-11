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Da Costa sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ın Lens forması giyen Portekizli 10 numara ile ilgilendiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Da Costa sürprizi

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Süper Lig'in 15. haftasında derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Çalışmalara başlayan Kartal'ın listesine sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'da forma giyen David Pereira da Costa ile ilgilendiği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın Fransız ekibiyle 2026'ya kadar kontratı bulunan Portekizli 10 numara ile ilgili bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Lens altyapısında yetişen David Pereira da Costa, bu sezon Fransız takımında 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.


HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç ekibi Bodo Glimt ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Serdar Topraktepe yönetiminde yaptığı idmanla sürdürdü.

BODO MAÇINDA DÜDÜK GLOVA'NIN

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo Glimt-Beşiktaş maçını Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

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