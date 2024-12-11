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Bakan Bak: "Kulüp yöneticileri dikkatli olmalı!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Turkuvaz Medya’nın düzenlediği Spor Zirvesi’nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Bak, "Daha fazla başarılı olmamız lazım. Hep beraber kulüplerimizle başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizin altyapıya daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcu yetişmesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Aralık 2024
Bakan Bak: Kulüp yöneticileri dikkatli olmalı!

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Bakan Bak, "Futbolun değerini artırmamız gerekiyor. Bizim pozitif gündemde olmamız lazım. Futbola pozitif gündem getirmeliyiz, pozitif gündem bize kazandırır. Sorunları görüşelim ama pozitif gündemi taşımamız lazım. Spor, pozitif ve birleştirici, iyileştirici, toplumu kapsayan bir gücü. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Kulüp yöneticilerimizin söylemlerinde daha dikkatli olması lazım. Biz aynı gemideyiz. Birlikte başarabiliriz" dedi.

ALPEREN ÖRNEĞİ

Bakan Osman Aşkın Bak, "Daha fazla başarılı olmamız lazım. Hep beraber kulüplerimizle başaracağımıza inanıyoruz. Kulüplerimizin altyapıya daha fazla yatırım yapmasını istiyoruz. Daha çok sporcu yetişmesini istiyoruz. Daha fazla sporcunun Avrupa'ya transfer olmasını istiyoruz... Daha fazla sporcumuzun Avrupa'da yer almasını istiyoruz... Bakın NBA'e giden Alperen Şengün'ü hepimiz gururla izliyoruz. Üst üste double double yapıyor. Oynadığı oyuncuların seviyesine bakın. Bunu başarabiliriz..." ifadelerini kullandı.


Bakan Osman Aşkın Bak, "Yakın zamanda Basketbol Gelişim Merkezi'ni açtık. Böyle bir tesis Avrupa'da yok. Türk sporunun kalitesinin ve vizyonunun artmasını istiyoruz"

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