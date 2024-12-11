5. tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Bu turda maçlar 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
17 Aralık Salı 13.00 Eyüp-Etimesgut Bld. 15.30 Konyaspor-Karacabey Bld. 18.00 Çaykur Rizespor-Vanspor FK 20.30 Alanyaspor-AMED 18 Aralık Çarşamba 13.00 Keçiörengücü-Sivasspor 13.00 Muşspor-Antalyaspor 13.00 Kastamonuspor-Bodrum FK 13.00 Boluspor-1461 Trabzon FK 13.00 E. Erokspor-İstanbulspor 13.00 Çorluspor 1947-Kocaelispor 15.30 Erzurum-Sakarya 15.30 Ümraniye-Karagümrük 18.00 Menemen FK-Ankaragücü 20.30 Gaziantep FK-52 Orduspor 19 Aralık Perşembe 13.00 İskenderun-Hatayspor 14.30 Kırklarelispor-Adana Demirspor 17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa 17.00 24 Erzincanspor-Çorum FK 20.00 Bucaspor 1928-Göztepe