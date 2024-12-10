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Topraktepe’nin yeni prensi Salih Uçan!

30 yaşındaki Salih Uçan, Serdar Topraktepe’nin yeni prensi oldu. Van Bronckhorst döneminde 20 maçta sadece 93 dakika oynayan Salih, Serdar Topraktepe ile 2 maçta ilk 11’de çıkarak toplam 154 dakika oynadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Topraktepe’nin yeni prensi Salih Uçan!

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Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'la Türkiye Kupası'nı kazanan Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ta bir kez daha fark yarattı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini taktik tahtasında darmadağın eden Topraktepe, cesur kararlarının da ödülünü aldı.

Siyah- Beyazlı çalıştırıcı Salih Uçan'ı takımın oyun aklı olarak derbide ortaya atarak maçın kazanılmasını sağladı. Van Bronckhorst'un takımın başında olduğu 20 maçlık dönemde sadece 93 dakika süre alabilen Salih Uçan, Hollandalı teknik adamla yolların ayrılması sonrası oynanan 2 maça da ilk 11'de çıktı ve toplam 154 dakika sahada kaldı. Öte yandan Roma, Fenerbahçe, Sion, Alanya ve Başakşehir gibi üst düzey takımlarda oynayan ve Milli Takım'ın her yaş gruplarında forma giyen Salih Uçan'ın, Serdar Topraktepe'nin yeni prensi olduğu söyleniyor.

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