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Sporun kalbi Turkuvaz'da atacak!

Turkuvaz Medya bugün dev bir zirveye ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel zirveye katılacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella ve TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın da katılım göstereceği dev zirve, “Fotomaç Süper Lig’in En İyileri Ödül Töreni” ile son bulacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak!

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Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Spor dünyasına yön veren en önemli isimlerin yer alacağı ve Süper Lig'in en iyilerinin de ödüllendirileceği zirve bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek.

Zirve, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel gibi sporda söz sahibi isimleri ağırlayacak. Zirve boyunca futbol, voleybol, spor ekonomisi ve şampiyonluk hikayelerine dair ilham verici oturumlar düzenlenecek. Zirvenin son bölümünde, "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül"leri sahibini bulacak. Törende yılın en başarılı sporcuları ödüllendirilecek.

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