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Barış’ta korkulan olmadı

Sivas maçında Manaj’ın acımasız faulü ile sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın dizinde esneme, ayak bileğinde ise ödem tespit edildi. Milli futbolcu 2-3 hafta sonra sahalara dönecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Barış’ta korkulan olmadı

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Yaşadığı sakatlıkla herkesin yüreğini ağızlara getiren Barış Alper Yılmaz'dan gelen haberler yüzleri güldürdü. Sivassporlu Raj Manaj'ın acımasız darbesi ile sakatlanan milli futbolcunun dün MR'ı çekildi.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, Barış'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Barış Alper'in 2-3 hafta içinde sahalara dönüşü bekleniyor.

OSIMHEN DE SAKATLANDI
Sakatlıklarla başı belada olan Galatasaray, Victor Osimhen'i de kaybetti. Sivas maçının son bölümünde sakatlanarak kenara gelen Nijeryalı yıldızın sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Osimhen, Malmö ve Trabzonspor maçlarında yok.

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