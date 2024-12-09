Galatasaray, Manaj’ın sert faulüne tepki gösterdi: Hakem düdüğünü asacak

Galatasaray ile Sivasspor karşılaşmasının 90+9'uncu dakikasında yaşanan pozisyon maça damgasını vurdu. Manaj, Barış Alper'e sert bir faul yaptı. Hakem Turgut Doman VAR uyarısına rağmen Manaj'a sadece sarı kart gösterdi.

Maçtan sonra Galatasaray olayı skandal olarak nitelendirirken Galatasaray Sportif AŞ Başkanı İbrahim Hatipoğlu ise, "Bugünkü bu hakem düdüğünü asacak. Barış'ın durumu kötü. Adam 70 metre koşarak Barış'ı sakatlıyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana" diye konuştu.



İSYAN ETTİREN POZİSYON

G.Saray'ın Sivas ile oynadığı maçın 90+9'uncu dakikasında Manaj'ın bir gladyatör gibi Barış Alper'e yaptığı sert harekete sadece sarı kart gösterilmesi infiale yol açtı.



TFF'DEN TEPKİ!

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklamada Barış Alper'e yapılan hareketi kınayarak, "Gereken yapılacak" dedi.



ARTIK HAKEMLİK YAPAMAYACAK!

G.Saray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta hakem Turgut Doman'ın Manaj'a kırmızı kart göstermemesi nedeniyle TFF'nin genç hakemin hakemliğini bitirme kararı aldığı ve bunu bu hafta açıklayacağı iddia edildi.