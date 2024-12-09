Derbider Mourinho! Portekizli çalıştırıcıdan son 24 derbide kötü istatistik

Fenerbahçe'nin başına büyük umutlarla getirilen Jose Mourinho, derbilerde büyük hayal kırıklığı yaşattı. Sarı-lacivertliler'de 3. derbi maçını geride bırakan deneyimli çalıştırıcı, 2 mağlubiyet elde etti. Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 mağlup olan Sarı-Lacivertiler, son olarak Beşiktaş'a 1-0 yenilerek deplasmandan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe sadece bu sezon Papara PARK'ta Trabzonspor karşısında 3-2 kazandı. Ayrıca Portekizli çalıştırıcı 2021-2024 yıllarında Roma'nın başında çıktığı büyük maçlarda da sınıfta kalmıştı. Mourinho Serie A'da başkent ekibiyle; Inter, Juventus, Milan ve Lazio'ya karşı yokları oynamıştı. İtalya'da 21 derbiye çıkan tecrübeli hoca; 14 yenilgi, 4 beraberlik ve 3 galibiyet aldı. Bu istatistiklere Fenerbahçe karnesi de eklenince Mourinho, son 3 senede 24 derbide; 16 yenilgi, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak kötü bir tablo ile karşı karşıya kaldı.

Geride bıraktığımız sezonu 99 puan ile 2. sırada bitiren Fenerbahçe, derbilerde adeta rakiplerini domine etmişti. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile sahasında 0-0 berabere kalırken RAMS Park'ta da rakibini 1-0 mağlup etmişti. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ise deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 geçmişti. Ayrıca İsmail Kartal döneminde iç sahada Trabzonspor'a 3-2 kaybedilirken aynı skorla deplasmanda son dakika kazanılmıştı.

İLK 4'TEKİLERİ YENEMEDİ

Mourinho, Süper Lig'in ilk 4 sırasında olan takımlara puan kaybetti. Galatasaray ve Beşiktaş'a yenilen Sarı-Lacivertliler, Samsunspor ile de berabere kalmıştı.