85 dakika 10 kişi oynayan Cimbom Sivas’ı geriden gelip yıktı! Fener’le farkı 6’ya çıkardı

Cimbom hayata geri döndü. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'la berabere kalan Galatasaray dün uzun süre 10 kişi oynadığı Sivasspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Maçın 16. dakikasında VAR uyarısı sonrası Metehan topa dokunduğu gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ardından kazanılan serbest vuruşta Manaj'ın şutunda Muslera gole izin vermedi. 25'te Berkan'ın hatasında araya giren Manaj'ın vuruşu direkten döndü. Topu iyi takip eden Rodrigues Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. 36'da Yunus'un şutunda Nikolic topu elinden kaçırınca skor 1-1 oldu. 45+9'da Osimhen penaltıdan skoru 2-1 yaptı.

BARIŞ ALPER SAHNE ALDI

İkinci yarıya hızlı başlayan G.Saray 53'te farkı ikiye çıkardı. Yunus'un pasında Barış Alper yaptığı vuruşla golü attı: 1-3. 57'de Charisis'in vuruşunda top dışarı gitti. 90+1'de Bekir Böke farkı bire indirse de Galatasaray maçı 3-2 kazanarak Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı.

YİNE SİVAS YİNE KIRMIZI

G.Saray'da geçen sezon Kerem Aktürkoğlu Sivas'ta kırmızı kart görmüştü. Sarı-Kırmızılılar 11 Ocak 2024'te gördüğü kırmızı kartın ardından 322 gün sonra Metehan'ın atılmasıyla bir kez daha kırmızı kart görmüş oldu. Cimbom 572 gün sonra da ligde doğrudan kırmızı kart görmüş oldu.



SİVAS ÖNÜNDE 23. GALİBİYET

Galatasaray dün Sivasspor karşısında lig tarihinde 23. galibiyetini elde etti. Yiğidolar'la bugüne kadar 37 kez karşı karşıya gelen Sarı- Kırmızılılar 23 galibiyet, 7 yenilgi, 7 de mağlubiyet aldı. Cimbom rakibine 82 gol atarken 48 gol yedi.