Trabzonspor’u sakın hafife almayın! Tolunay Kafkas’tan A Spor’da flaş açıklamalar

Tolunay Kafkas, takımdaki Trabzonlu oyuncu sayısının azalmasının yaşanan süreçte etkisi olduğunu ve bu sayının artması gerektiğini belirterek, "Trabzonspor'un bir yapısı var. Burada Trabzonlu oyuncu olacak abi içeride Trabzonlu oyuncusuz bir Trabzonspor düşünülemez" dedi. Hakemlerin Trabzonspor aleyhine çok kolay kararlar verdiğini de vurgulayan Kafkas, "Bakın kimse hafife almasın Trabzonspor'u. Trabzonluyu da hafife almasın. Çok fazla da hakem hataları yapıldı Trabzonspor'a perişan ettiler. Böyle Alanya maçında zırt diye çalıyorsun işte Fenerbahçe maçında atılan golü vermiyorsun Gaziantep maçında öyle yok. Bunu sakın almayın hafife. Çok güçlü bir camiadır, öyle göründüğü gibi bir yer değildir. Onun için de hafife almayın yani" diye konuştu.

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