SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’u sakın hafife almayın! Tolunay Kafkas'tan A Spor'da flaş açıklamalar

Fırtına’nın eski yıldızı ve teknik direktörü Tolunay Kafkas, A Spor’da katıldığı programda çarpıcı açıklamalara imza attı. "Trabzonspor'un bir yapısı var. Burada Trabzonlu oyuncu olacak abi içeride Trabzonlu oyuncusuz bir Trabzonspor düşünülemez" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Trabzonspor’u sakın hafife almayın! Tolunay Kafkas’tan A Spor’da flaş açıklamalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tolunay Kafkas, takımdaki Trabzonlu oyuncu sayısının azalmasının yaşanan süreçte etkisi olduğunu ve bu sayının artması gerektiğini belirterek, "Trabzonspor'un bir yapısı var. Burada Trabzonlu oyuncu olacak abi içeride Trabzonlu oyuncusuz bir Trabzonspor düşünülemez" dedi. Hakemlerin Trabzonspor aleyhine çok kolay kararlar verdiğini de vurgulayan Kafkas, "Bakın kimse hafife almasın Trabzonspor'u. Trabzonluyu da hafife almasın. Çok fazla da hakem hataları yapıldı Trabzonspor'a perişan ettiler. Böyle Alanya maçında zırt diye çalıyorsun işte Fenerbahçe maçında atılan golü vermiyorsun Gaziantep maçında öyle yok. Bunu sakın almayın hafife. Çok güçlü bir camiadır, öyle göründüğü gibi bir yer değildir. Onun için de hafife almayın yani" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Beşar Esad rejimi düştü! Suriye halkı katil oğlu katile tekmeyi BAAS’tı | Şam’da şükür tekbirleri
Staj yapan annelere 6 yıl erken emeklilik fırsatı: Erken borçlan kazançlı çık! Prim şartı var mı? Hangi süreleri kapsıyor?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
10 yıl çalışana tazminat: 3600 günü olan kıdem alabilecek! Şartlar neler?
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Enflasyonu düşürmenin anahtarı gıda fiyatları! Gözler Merkez Bankası’nda
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA