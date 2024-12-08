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Kabus gibi sezon! Trabzonspor'da kötü gidişat sürüyor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçını Adana Demirspor ile oynanan maç dışındaki en yüksek pozisyon bulma oranıyla tamamladı. Bordo-Mavililer, Kasımpaşa maçını 3.39’luk oldukça yüksek bir gol beklentisi ile tamamlarken, rakip ceza sahasında ise toplamda 37 kez topla buluşmayı başardı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Kabus gibi sezon! Trabzonspor’da kötü gidişat sürüyor

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Trabzon kabus gibi bir sezon yaşıyor. Bordo-Mavililer bu sezon oynadığı 20 resmi maçta sadece 5 maçta kazandı. 13 transfer yaparak şampiyonluk parolası ile başladığı sezonda hayal kırıklıkları yaşamaya devam eden Trabzonspor, son olarak Kasımpaşa karşısında da büyük bir hüsran yaşadı. Rakibiyle berabere kalarak geride kalan 14 maç sonunda sadece 16 puan toplayabilen Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor. Fırtına, son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. 14 puan kaybetti. Daha önce 2006/07 ve 2007/08 sezonlarında da 14 maç sonunda 16 puan toplayabilen Fırtına, küme düşme potasına oldukça yakın bir konumda bulunuyor. Hem iç sahada hem de dış sahada oldukça kötü sonuçlar elde eden Trabzon'u önümüzdeki haftadan itibaren devre arasına kadar olan süreçte Galatasaray maçıyla başlayacak olan çok zorlu bir fikstür de bekliyor. Fırtına devre arasına kadar Bodrum, Samsun ve Antalya ile de mücadele edecek.

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