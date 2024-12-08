Aslan’ın zorlu sınavı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz haftayı TFF ile yaşadığı polemiklerden dolayı gergin geçiren Cimbom, zorlu Sivas deplasmanında galibiyet arayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Turgut Doman yönetecek. Ligde Sarı- Kırmızılılar; 11 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 35 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor. Sivasspor ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 36 müsabakada Sarı-Kırmızılılar, 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Kırmızı-Beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti.

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