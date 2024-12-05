20 yıl sonra en iyi başlangıç! Jose Mourinho Süper Lig’e imzasını atmaya başladı

Jose Mourinho, Süper Lig'e imzasını atmaya başladı... Portekizli teknik adam, Fenerbahçe ile ilk 13 haftada 32 puan toplayarak önemli bir başarıya imza attı. Mourinho, 2005 yılından sonra en fazla puan toplayan teknik direktör oldu.

2005'TEN SONRA İLK

2005 yılında Christopn Daum'lu Fenerbahçe ilk 13 haftada 35 puan toplamayı başarmıştı. Sarı-Lacivertliler'in başında tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Mourinho, 2.14 puan ortalaması yakaladı. Fenerbahçe son hafta Gaziantep FK'yı sahasında yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 3'e düşürmüştü.



GUARDİOLA'DAN MOURİNHO'YA GÖNDERME!

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'dan Fenerbahçe hocasına gönderme! İspanyol hoca, "Mourinho ile benzerliklere sahibiz ama o Premier Ligi 3 kez kazandı. Ben ise 6 kez mutlu sona ulaştım" diye konuştu.