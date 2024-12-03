Tarihe geçen seri! Beşiktaş’ın ligde kazanamama serisi 5 maça çıktı

Beşiktaş ligde galibiyeti unuttu. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Siyah-Beyazlılar son 5 karşılaşmada kaybettiği puanlarla inanılmaz bir düşüş yaşadı. Kartal son 5 karşılaşmada Galatasaray, Kasımpaşa ve Göztepe'ye mağlup olurken Başakşehir ve Hatayspor ile berabere kaldı.

13 PUAN KAYBETTİLER

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş son 5 karşılaşmada sadece 2 puan alırken 13 puan yitirdi. Arka arkaya kaybettiği puanlarla bir anda zirvenin gerisinde kalırken büyük bir çöküş yaşadı. Siyah-Beyazlılar ligde son galibiyetlerini 20 Ekim'de Konyaspor önünde aldı.