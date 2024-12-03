Hafta içi Hasan Arat depremiyle sarsılan Beşiktaş, Hatayspor engelini aşamadı!

Beşiktaş, Hatay ile 1-1 berabere kaldı, Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Kartal, 25. dakikada gole yaklaştı. Rashica'nın sağ kanattan 6 pasa açtığı ortada Immobile, 2 Hatayspor'lu oyuncunun yanında topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti. Hatayspor, 29. dakikada 1-0 öne geçti. Penaltı noktasında topla buluşan Görkem, sol ayağının içiyle yaptığı plase vuruşla takımını öne geçirdi. 41'de Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Immobile topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve beraberliği sağladı: 1-1.

FERNANDES DİREĞİ GEÇEMEDİ

70'te Hataylı Fernandes sol ayak üstüyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı. 1 dakika sonra Gedson, Erce ile karşı karşıya kaldı. Şut çekmek yerine solunda bulunan Semih'e yerden pas vermek istedi ancak savunmada Diack araya girerek kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi. 76'da Gedson'un şutunu Erce mükemmel kurtardı. 86'da Fernandes'in şutu üst direkten geri geldi. Maç berabere bitti.



MÜCADELE ETTİK AMA OLMADI

Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe maç sonrası konuştu. Topraktepe,"Bu maça 1 puan için gelmedik, her maçı kazanmamız gerekiyordu. Gidişatı düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşların reaksiyon verdiğini, mücadele ettiğini gördüm ama olmadı" dedi.



KARTAL ARIZA VERDİ!

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 9 Süper Lig maçının 7'sinden puan çıkarmayı başardı. Bu süreçte 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.