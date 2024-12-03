Fenerbahçe Selçuk İnan’ın takımı Gaziantep’i taraftarı önünde 3 golle devirdi

Fener doludizgin. Sahasında Gaziantep FK engelini zor da olsa 3-1'lik skorla aşan Kanarya hem üst üste 5. galibiyetini aldı hem de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Ev sahibi ekip adeta maça golle başladı. 3. dakikada Oğuz Aydın ceza sahası içinde kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu: 1-0. 8. dakikada En Nesyri karşı karşıya pozisyonda topu auta yolladı.

DZEKO'DAN HARİKA BİTİRİŞ

41. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Okereke vurdu, kaleci Livakovic kurtardı. Okereke dönen topu tamamlayarak skora dengeyi getirdi: 1-1. 45+7. dakikada Viana'nın kafa vuruşu auta gitti. İlk yarı 1-1 tamamlandı. 57. dakikada Maximin'in etkili şutu kaleci Dioudis'in hamlesi sonrası direğe de çarparak kornere gitti. 78. dakikada Becao kornerden gelen topu kafayla ağları yolladı ve Fener öne geçti: 2-1. 89. dakikada Dzeko harika bir golle farkı ikiye çıkardı ve maç bu skorla bitti: 3-1.

6 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe dünkü 3 puanla 5 maçlık galibiyet serisi elde etti. Jose Mourinho da 2018'den sonra ilk kez üst üste 5 lig maçını kazanma başarısı gösterdi.

GAZİANTEP'İN PENALTI İSYANI

Gaziantepspor 3 penaltılarının verilmediğinden yakındı. İlk yarıda Osayi'nin topu elle oynadığını öne süren konuk ekip ardından Becao'nun kendi oyuncularının formasını çıkarttığını ardından kornerin devamında da oyuncularına çelme taktığını ve bunların penaltı olduğunu savundu.



İRFAN CAN HAYAL KIRIKLIĞI

Jose Mourinho'nun ilk 11'de görev verdiği İrfan Can Kahveci performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Sakatlık dönüşü Prag'da forma giyen milli futbolcu çok kötü oynayınca devre arası oyundan alındı.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Prag'a karşı ilk 11'de forma giyen Mert Müldür, Djiku, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko'nun yerine Becao, Kostic, İrfan Can, Oğuz ve En-Nesyri'ye 11'de şans verdi.



G.ANTEP'İN BELALISI!

Fener dün Gaziantep önünde üst üste 5. lig galibiyetini elde etti. Kanarya, Kırmızı-Siyahlı rakibi önünde bunu başaran ilk takım oldu.

DJIKU'YA DERBİ MAÇ ÖNLEMİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi. Mourinho, Ganalı stoperin yerine Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.