AFAD duyurdu! Adana'da 5 büyüklüğünde korkutan deprem: Saimbeyli sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 21 Eylül saat 04.02'de Adana'dan deprem bildirdi. Merkez üssü Saimbeyli olan sarsıntının büyüklüğü 5, derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. AFAD depremin Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep ilçelerinden de hissedildiğini belirttiği açıklamasında, olumsuz bir durumun olmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.
Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de yaşanan her sarsıntı panik oluşturuyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu kez Adana'dan deprem bildirdi.
Takvim.com.tr gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
VALİDEN AÇIKLAMA
Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu anlık bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Mustafa Yavuz, "Adanalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah daha büyük afetlerden korusun. Vatandaşlardan tek isteğimiz kurumlardan gelen uyarılara dikkat etmeleri. " şeklinde konuştu.
YÜZEYE YAKIN SARSINTI PANİK OLUŞTURDU
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, deprem derinliğinin yüzeye yakın olması nedeniyle, vatandaşların panik yaşadığını ifade etti. Bir diğer yandan Uğur, "AFAD ekipleri çalışmalarına başladı. 112 çağrılarına gelen ihbarlara yönelik ekipler yönlendiriliyor." dedi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı sonrasında AFAD'dan açıklama geldi. Söz konusu açıklamada şu ifadeler aktarıldı:
"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
SAİMBEYLİ İLÇESİ SALLANDI
AFAD tarafından yapılan açıklamada 21 Eylül tarihinde (bugün) Adana'ın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği belirtildi. Depremin saat 04.02'de gerçekleştiği ve yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.