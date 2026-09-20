VALİDEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Mustafa Yavuz, şu anlık bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını ve ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Mustafa Yavuz, "Adanalı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah daha büyük afetlerden korusun. Vatandaşlardan tek isteğimiz kurumlardan gelen uyarılara dikkat etmeleri. " şeklinde konuştu.